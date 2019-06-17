https://static.news.ru/photo/10952bc8-912b-11e9-81b9-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Российские истребители поднимались на перехват стратегических бомбардировщиков США, сообщили в Национальном центре управления обороной РФ. Американская авиация была замечена над акваториями Чёрного и Балтийского морей.

Речь идёт о самолётах В-52Н ВВС Штатов. 17 июня 2019 года они приближались к государственной границе Российской Федерации. Им навстречу были подняты истребители Су-27. Российские пилоты выполнили все действия в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, передаёт « Интерфакс ».

Ранее News.ru писал, что Минобороны РФ опровергло заявление США о небезопасном перехвате самолёта-разведчика над Средиземным морем. В ведомстве заверили, что действия российского Су-35 не противоречили международным правилам.