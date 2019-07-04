Иллюстрации к статьям «Википедии» о странах «Большой двадцатки» показали российскую принадлежность Крыма.
Представители интернет-энциклопедии подтвердили, что карты с разной принадлежностью полуострова появляются на ресурсе регулярно в связи с тем, что площадка позволяет авторизованным пользователям редактировать статьи, сообщает телеканал «
Как писал News.ru ранее, официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на слова музыканта Святослава Вакарчука о принадлежности Крымского полуострова шуткой.