https://static.news.ru/photo/9d02545e-9eba-11e9-97b9-fa163e074e61_1024.jpg Самолёт P-8A Poseidon Фото: US Navy/Global Look Press

Видео перехвата, предположительно, российским истребителем, противолодочного самолёта ВМС США P-8A Poseidon в 75 км от Крыма опубликовано в Сети. Судя по кадрам ролика, съёмка велась пилотом истребителя Су-27.

Фоном для неё стали очертания Крымского полуострова. Видео разместил в своём Twitter журналист Александр Коц.

Видео от подписчика. Пишут что это вчерашний перехват американского Р-8 у берегов Крыма. Наглядно видно, как близко они подлетают к полуострову. pic.twitter.com/o6QOK1pV8l — Александр Коц (@sashakots) 4 июля 2019 г.

Данные мониторингового ресурса PlaneRadar свидетельствуют, что американский самолёт взлетел с авиабазы в Италии вечером 3 июля. Он вёл разведку у побережья Чёрного моря.

Еще немного съемок от подписчика. Перехват американского Р-8 Посейдон в нейтральном небе в 75 километрах от побережья Крыма. pic.twitter.com/Y9xIPPSBsE — Александр Коц (@sashakots) 4 июля 2019 г.

Ранее News.ru сообщал, что Минобороны РФ опубликовало кадры перехвата российским истребителем Су-27 бомбардировщика ВВС США В-52Н, направлявшегося к границам России. Авиация была поднята в воздух 17 июня. В этот день американские самолёты летели со стороны и Чёрного, и Балтийского морей. Оба бомбардировщика были перехвачены, но какой именно перехват попал на видео, не уточняется.