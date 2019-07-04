Самолёт P-8A Poseidon Фото: US Navy/Global Look Press

Видео перехвата, предположительно, российским истребителем, противолодочного самолёта ВМС США P-8A Poseidon в 75 км от Крыма опубликовано в Сети. Судя по кадрам ролика, съёмка велась пилотом истребителя Су-27.

Фоном для неё стали очертания Крымского полуострова. Видео разместил в своём Twitter журналист Александр Коц.

Данные мониторингового ресурса PlaneRadar свидетельствуют, что американский самолёт взлетел с авиабазы в Италии вечером 3 июля. Он вёл разведку у побережья Чёрного моря.

Ранее News.ru сообщал, что Минобороны РФ опубликовало кадры перехвата российским истребителем Су-27 бомбардировщика ВВС США В-52Н, направлявшегося к границам России. Авиация была поднята в воздух 17 июня. В этот день американские самолёты летели со стороны и Чёрного, и Балтийского морей. Оба бомбардировщика были перехвачены, но какой именно перехват попал на видео, не уточняется.

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