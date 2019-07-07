https://static.news.ru/photo/57211044-a07a-11e9-a2d0-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Government.ru

Риски новых санкций со стороны Запада в отношении программы по строительству российского самолёта МС-21 остаются, сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

По его словам, осенью прошлого года вступили в силу ограничения США в торговле с компаниями из России, включая АО «Аэрокомпозит» и АО «ОДК-Авиадвигатель», что создало серьёзные предпосылки к оказанию давления на программу.

Наложен запрет на поставку композиционных материалов, используемых при производстве крыла для самолёта МС-21, — напомнил он.

Борисов добавил, что также из-за санкций невозможны поставки титанового крепежа, машин для выкладки сухой углеродной ленты и иного оборудования, передаёт ТАСС .

Как писал News.ru, ранее Борисов рассказал, что иркутский авиационный завод создаёт ещё два опытных самолёта среднемагистрального класса МС-21. Один из них пройдёт лётные испытания с российским двигателем ПД-14. По его словам, предприятие готовится к серийному выпуску самолёта. Его поставки заказчикам должны начаться в 2021 году.