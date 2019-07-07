https://static.news.ru/photo/838c7208-a09e-11e9-9b07-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Ветераны Великой Отечественной войны и участники партизанского движения из России, Латвии и Белоруссии собрались под Псковом на ежегодной международной встрече на Кургане дружбы.

По данным пресс-службы администрации региона, мероприятие в Сабежском районе проходит уже в 60-й раз. В общей сложности в нём принимают участие 160 представителей ветеранских объединений трёх стран-участниц, передаёт ТАСС .

Курган дружбы является памятником героизму и мужеству русских, белорусских и латышских партизан, которые в годы войны вместе сражались против немецких войск. Он находится на границе трёх государств и представляет собой искусственно созданный холм.

Как писал News.ru, ранее президент РФ Владимир Путин в приветственной телеграмме участникам и гостям встречи отметил, что традиции боевого братства, закалённые на полях жестоких сражений, сохраняются, несмотря на глобальные изменения в мире, а также невзирая на попытки разделить людей, исказить и переписать историю.