https://static.news.ru/photo/b5dd7774-b260-11e9-8a10-fa163e074e61_660.jpg Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Воздушно-десантные войска (ВДВ) в 2019 году проведут самые масштабные учения в своей новейшей истории.

В ходе учений будут отработаны оперативное усиление группировки войск и высадка десантов в условиях горно-равнинной местности. Несколько этапов манёвров, запланированных на осень, пройдут в Арктике — на территории от Новой Земли до Новосибирских островов будут действовать мотострелковые бригады, пишут « Известия ».

Вплоть до последнего экипажи не будут знать, в каком именно районе им предстоит высадиться. В последний раз такие масштабные учения со слепой высадкой проводились в 1981 году.

Как писал News.ru ранее, ВМС Ирана и России проведут совместные учения в Индийском океане. Об этом заявил иранский контр-адмирал Хосейн Ханзади.