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Закон о защите Рунета был разработан, чтобы обеспечить надёжное функционирование Интернета в стране, а также его суверенитет, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии.

По его словам, речь не идёт о каких-либо ограничениях. Он напомнил о китайской компании Huawei, деятельность которой была ограничена властями США. Ведь большинство серверов находятся за границей и, разумеется, надеюсь,...