В пресс-службе Министерства здравоохранения Саратовской области отреагировали на критику президента РФ Владимира Путина и главы Минздрава Вероники Скворцовой в свой адрес.
По мнению руководства страны, местные региональные власти плохо справляются с лекарственным обеспечением населения, передаёт
Тему лекарственного обеспечения в регионе держу на постоянном контроле. В Минздраве создана и работает горячая линия, — сказал губернатор Саратовской области Валерий Радаев.
Ранее News.ru писал, что российскими лекарствами, содержащими генетически модифицированные организмы (ГМО), будут лечить в первую очередь больных раком и пациентов с наследственными заболеваниями, заявили в Минздраве РФ. Таким образом в ведомстве ответили на беспокойство блогеров по поводу «Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий на 2019–2027 годы».