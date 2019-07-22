В 2018 году в России было 1048 докторантов. Это в 4,4 меньше, чем в 2013 году (4572). Кроме того, сократился приём в докторантуру с 1582 человек в 2013 году до 393 в 2018 году. С соответствующими данными Росстата ознакомился News.ru.
Из них также следует, что уменьшился и выпуск: если в 2013 году он составлял 1356 человек, то в 2018 — 330 (из них с защитой диссертации по годам 323 и 82 человека соответственно).
Стоит отметить, что сократилось число ведущих подготовку докторантов организаций. В 2018 году их было 213, тогда как в 2013 году — 585.
По информации за прошлый год, чаще всего возраст докторантов в России — 40-49 лет (344) и 35-39 лет (291). Наибольший выпуск из докторантуры в прошлом году составили представители таких научных специальностей как экономика (56), юриспруденция (29) и педагогика (26).
Напомним, что в мае 2019 года заведующий кафедрой восточно-христианской филологии и Восточных Церквей богословского факультета ПСТГУ протоиерей Олег Давыденков защитил докторскую диссертацию по теологии. Подобное произошло впервые в истории современной России.
Член комитета Госдумы по образованию и науке Гаджимет Сафаралиев полагает, что сокращение числа обучающихся в докторантуре объясняется тем, что учиться в ней невыгодно.
В стране число готовящих докторантов организаций могло снизиться, в частности, из-за отсутствия соответствующего притока людей, уверен депутат.
С другой стороны, у нас много советов закрыли. А если нет совета, негде защищаться. Идут в аспирантуру, докторантуру, а совета там нет. Это надо идти в другое место — другой вуз, другой город, там у них свои требования. Здесь моментов много. Я думаю, здесь требуется определённая реформа в этом плане, — сказал Сафаралиев News.ru.
Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании о развитии кадрового потенциала в сфере науки в Московском физико-техническом институте рассказал, почему не написал докторскую диссертацию.
Он прокомментировал предложение разрешить защиту докторской диссертации по автореферату, если на степень подаёт признанный в научном сообществе учёный. По его словам, не у всех есть столько времени на написание большой работы.
При этом глава правительства добавил, что «нужно заниматься своим делом».
Член Высшей аттестационной комиссии, бывший глава Рособрнадзора Виктор Болотов в беседе с News.ru полагает, что молодые специалисты могут ограничиваться степенью кандидата наук.