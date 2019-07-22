В 2018 году в России было 1048 докторантов. Это в 4,4 меньше, чем в 2013 году (4572). Кроме того, сократился приём в докторантуру с 1582 человек в 2013 году до 393 в 2018 году. С соответствующими данными Росстата ознакомился News.ru.

Из них также следует, что уменьшился и выпуск: если в 2013 году он составлял 1356 человек, то в 2018 — 330 (из них с защитой диссертации по годам 323 и 82 человека соответственно).

Стоит отметить, что сократилось число ведущих подготовку докторантов организаций. В 2018 году их было 213, тогда как в 2013 году — 585.

По информации за прошлый год, чаще всего возраст докторантов в России — 40-49 лет (344) и 35-39 лет (291). Наибольший выпуск из докторантуры в прошлом году составили представители таких научных специальностей как экономика (56), юриспруденция (29) и педагогика (26).

Напомним, что в мае 2019 года заведующий кафедрой восточно-христианской филологии и Восточных Церквей богословского факультета ПСТГУ протоиерей Олег Давыденков защитил докторскую диссертацию по теологии. Подобное произошло впервые в истории современной России.

Сергей Лантюхов/News.ru

Член комитета Госдумы по образованию и науке Гаджимет Сафаралиев полагает, что сокращение числа обучающихся в докторантуре объясняется тем, что учиться в ней невыгодно.

Во-первых, в докторантуре стипендия недостаточная. И во-вторых, даже, защитив докторскую, к сожалению, если брать в среднем в регионах, то оклады невысокие. Доктор, профессор где-то на уровне 25-26 тысяч в регионах. Раньше оклады доцентов, профессоров, кандидатов, докторов... были надбавки за это, и они получали достаточно много, ради чего стоило трудиться. В этом плане необходимо, видимо, нам стимулировать, в том числе финансово, и поднимать престиж докторов, профессоров, тех же кандидатов наук, чтобы люди шли туда. Если не престижная работа, если малооплачиваемая, то, естественно, люди выбирают что-то другое. Гаджимет Сафаралиев член комитета Госдумы по образованию и науке

В стране число готовящих докторантов организаций могло снизиться, в частности, из-за отсутствия соответствующего притока людей, уверен депутат.

С другой стороны, у нас много советов закрыли. А если нет совета, негде защищаться. Идут в аспирантуру, докторантуру, а совета там нет. Это надо идти в другое место — другой вуз, другой город, там у них свои требования. Здесь моментов много. Я думаю, здесь требуется определённая реформа в этом плане, — сказал Сафаралиев News.ru.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании о развитии кадрового потенциала в сфере науки в Московском физико-техническом институте рассказал, почему не написал докторскую диссертацию.

Сергей Лантюхов/News.ru

Он прокомментировал предложение разрешить защиту докторской диссертации по автореферату, если на степень подаёт признанный в научном сообществе учёный. По его словам, не у всех есть столько времени на написание большой работы.

Мне кажется, это абсолютно правильно, потому что может не быть времени для написания докторской диссертации. Я, например, поэтому и не стал писать. Хотя абсолютное большинство моих коллег — они люди остепенённые, доктора наук, а я вот всего-навсего кандидат. Дмитрий Медведев премьер-министр РФ

При этом глава правительства добавил, что «нужно заниматься своим делом».

Член Высшей аттестационной комиссии, бывший глава Рособрнадзора Виктор Болотов в беседе с News.ru полагает, что молодые специалисты могут ограничиваться степенью кандидата наук.