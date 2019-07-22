С понедельника, 22 июля, в России начали выяснять, с кем можно, а с кем не стоит идти в разведку. В Центральном военном округе сообщили журналистам, что стартовали учения сразу пяти тысяч разведчиков. Сразу 17 американских шпионов в Иране показали, как не стоит работать.

В нашей стране, не секрет, разведчиков любят. Не так давно Штирлицами хотели стать ненамного меньше детей, чем космонавтами. Про них слагали легенды и, конечно же, анекдоты. Вот один из любимых: «Разведчику Центр зашил в воротник пальто ампулу с цианистым калием. Самое сложное было заставить врагов кусать пальто именно в этом месте».

И всё же время продолжает идти. Отечественный сериал «17 мгновений весны» молодёжь теперь не сильно жалует. Но разведкой и контрразведкой Россия заниматься не перестала. Иное было бы непозволительной для страны роскошью. А во всём мире российскую разведку, к счастью, продолжают считать одной из лучших.

Но с кем именно в наши дни стоит идти в разведку? Своими профессиональными навыками следующие пять дней предстоит блеснуть военнослужащим разведывательных подразделений из семи регионов России, а также из Таджикистана, где расквартирована 201-я военная база.

В практических действиях принимают участие подразделения соединений и частей, дислоцированных в Алтайском крае, Кемеровской, Новосибирской, Оренбургской, Самарской, Челябинской областях, а также в Туве и в Республике Таджикистан. Всего задействовано более пяти тысяч военнослужащих, — сообщила пресс-служба Центрального военного округа.

Итоги будут подводить 26 июля. А пока на учениях начали отработку спецзаданий по получению информации о местах расположения условного противника, организации и проведения разведывательных засад, налётов, действий в разведывательном дозоре, приёмов маскировки и бесшумного передвижения на местности. И всё это с использованием 800 единиц вооружения военной и специальной техники. В общем, зажгут разведчики по полной!

При этом, без сомнения, учиться разведчики будут и тому, как не попасться врагу. Никому из них, безусловно, не пожелаешь такой участи. О том, что без провалов обойтись не всегда получается, напомнили сегодняшние новости из Тегерана. Министерство информации Ирана, как сообщило РИА Новости со ссылкой на агентство Tasnim, объявило в понедельник, 22 июля, что задержало 17 человек, работавших на ЦРУ.

Иранская разведка раскрыла деятельность американской киберсети. Некоторые из арестованных, уточнили в Тегеране, уже приговорены к смертной казни.