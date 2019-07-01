В последнее время громкими отставками никого не удивишь. Вон даже влиятельный глава «Ростеха» Сергей Чемезов в телеинтервью признался, что ему предлагали пост губернатора или министра, но он предпочел держаться вне политики. А ведь всем ясно, что сделать ему такое предложение мог только один человек в стране. Вот и громкие увольнения в среде высшего командования Росгрардии вряд ли могли пройти мимо внимания руководства страны.

Между тем, как следует из «утечки», запущенной в прессу, в отставку уходят первый зам Золотова генерал-полковник Сергей Меликов, деятель весьма примечательный — бывший командующий объединенными силами на Северном Кавказе, и зам по тылу, генерал-лейтенант Сергей Милейко.

Если судить по обычной скудной информации, то компетентность Меликова в последнее время была существенно ограничена, хотя под его кураторством и осталась дивизия им. Дзержинского, которой он много лет командовал, к тому же он якобы пытался отстоять отправляемого в отставку Милейко. И в результате предпочел сам написать рапорт.

Мы понимаем, что инспирированная «утечка» многое оставила за скобками. Вполне можно допустить, что отставка главного тыловика — это запоздалое эхо конфликта конца прошлого — начала нынешнего года, когда Алексей Навальный в своем очередном расследовании утверждал, что продукты для Росгвардии закупаются по завышенным ценам, без соблюдения тендеров и, в частности, на одном и том же мясокомбинате.

Сергей Меликов и Сергей Милейко kremlin.ru/rosgvard.ru

Тогда, как мы помним, Виктор Золотов даже собрался судиться с Навальным, но в последний момент фактически отозвал свой иск, поняв, что скандальному разоблачителю и любой шум, и любой судебный вердикт только бальзам на душу — скандалами он живет. Естественно, представители внутренних войск упорно отрицали все приведенные факты, приводили расклады цен в среднем по стране на поставляемые в войска продукты. Но, как говорится, осадочек всё-таки остался.

Нет, никакой информации пострадали ли тыловики и интенданты низового и среднего звена, но отставка зама Золотова по тылу весьма показательна и выглядит возможной вершиной пирамиды увольнений его подчиненных. Навальный не Навальный, но, видимо, какое-то внутреннее расследование было проведено, и некие неурядицы в обеспечении и логистике были выявлены. И, надо полагать, отставка генерала Милейко была глубоко мотивирована.

Не исключено, что в Росгвардии укреплению которой придают особое значение, намечается серия перестановок, призванная обновить кадры. Ведь не только картошку, но и порох всегда надо держать сухим.

Пока готовился материал, стало известно об отставке ещё одного генерала Росгвардии — начальника главного управления государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы ведомства Леонида Веденова.