Иностранцы и лица без гражданства в 2018 году совершили в Крыму 1216 преступлений (по оконченным уголовным делам). Из них 1156 преступлений приходится на граждан из стран-участниц СНГ. Об этом News.ru сообщили в республиканском МВД.
Отмечается, что количество преступлений снизилось: в 2017 году в Крыму эти категории граждан участвовали в 1491 преступлении (из которых 1378 — граждане Содружества).
За 5 месяцев 2019 года иностранными гражданами и лицами без гражданства совершено 528 преступлений, из них 494 — гражданами государств-участников СНГ, — добавили в ведомстве.
Чаще всего на территории Республики Крым происходят преступления имущественного характера.
Как отметили в МВД, на территории Крыма вид на жительство в России в 2018 году получили 6069 граждан Украины (в 2017-м — 6027).
Полуостров стал частью России после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики и 95,6% жителей Севастополя поддержали вхождение в состав Российской Федерации.
Председатель комитета Госсовета Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель рассказал News.ru, что снижение преступности среди иностранцев в регионе обусловлено работой силовиков и вниманием местных властей к культурной жизни республики.
Как полагает председатель комитета, вид на жительство в России на территории Крыма получают граждане Украины, которые не успели вовремя оформить гражданство РФ.
Он подчеркнул, что соискатели вида на жительство и гражданства России есть среди представителей Европы и, в частности, Германии.
Это в основном люди, ранее родившиеся в Советском Союзе или в России. Это российские немцы, прежде всего, которые возвращаются на постоянное место жительства в российский Крым. Этой тенденции в украинские времена не было. Поток появился только после того, как Крым вернулся в состав Российской Федерации, — пояснил депутат.
Как ранее писал News.ru, по данным на 31 марта 2019 года, по разрешению на временное проживание в Крыму находятся 15 тысяч 882 иностранных граждан и лиц без гражданства, а по виду на жительство — 17 тысяч 916.
Больше всего проживающих в Крыму иностранцев — из Украины, Узбекистана, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана и Армении.
В период с 1 апреля 2014 года по 1 апреля 2019 года Крым посетили 3909 граждан стран-участниц ЕС и 244 гражданина Соединённых Штатов. При этом среди европейцев лидируют представители Германии (1050 человек), Греции (446), Болгарии (443) и Румынии (289).
По состоянию на 31 марта 2019 года на территории Республики Крым имеют вид на жительство 238 жителей стран-членов Европейского союза и 21 гражданин США. Среди представителей Евросоюза больше всего таких документов есть у граждан Литвы (67), Германии (48) и Латвии (32).