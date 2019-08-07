Иностранцы и лица без гражданства в 2018 году совершили в Крыму 1216 преступлений (по оконченным уголовным делам). Из них 1156 преступлений приходится на граждан из стран-участниц СНГ. Об этом News.ru сообщили в республиканском МВД.

Отмечается, что количество преступлений снизилось: в 2017 году в Крыму эти категории граждан участвовали в 1491 преступлении (из которых 1378 — граждане Содружества).

За 5 месяцев 2019 года иностранными гражданами и лицами без гражданства совершено 528 преступлений, из них 494 — гражданами государств-участников СНГ, — добавили в ведомстве.

Чаще всего на территории Республики Крым происходят преступления имущественного характера.

Как отметили в МВД, на территории Крыма вид на жительство в России в 2018 году получили 6069 граждан Украины (в 2017-м — 6027).

Полуостров стал частью России после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики и 95,6% жителей Севастополя поддержали вхождение в состав Российской Федерации.

Председатель комитета Госсовета Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель рассказал News.ru, что снижение преступности среди иностранцев в регионе обусловлено работой силовиков и вниманием местных властей к культурной жизни республики.

Прежде всего это связано с тем, что у нас сегодня в Крыму профилактические мероприятия проводятся силовыми структурами. Правительство Республики Крым уделяет огромное внимание, — и это идёт с нарастающей амплитудой, — вопросам культуры, вопросам воспитания детей и молодёжи. Много мероприятий сегодня проводится культурологического характера. Национальные культурные объединения проводят очень много мероприятий, где задействованы разные слои населения. Юрий Гемпель председатель комитета Госсовета Крыма по межнациональным отношениям

Как полагает председатель комитета, вид на жительство в России на территории Крыма получают граждане Украины, которые не успели вовремя оформить гражданство РФ.

Он подчеркнул, что соискатели вида на жительство и гражданства России есть среди представителей Европы и, в частности, Германии.

Это в основном люди, ранее родившиеся в Советском Союзе или в России. Это российские немцы, прежде всего, которые возвращаются на постоянное место жительства в российский Крым. Этой тенденции в украинские времена не было. Поток появился только после того, как Крым вернулся в состав Российской Федерации, — пояснил депутат.

Как ранее писал News.ru, по данным на 31 марта 2019 года, по разрешению на временное проживание в Крыму находятся 15 тысяч 882 иностранных граждан и лиц без гражданства, а по виду на жительство — 17 тысяч 916.

Больше всего проживающих в Крыму иностранцев — из Украины, Узбекистана, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана и Армении.

В период с 1 апреля 2014 года по 1 апреля 2019 года Крым посетили 3909 граждан стран-участниц ЕС и 244 гражданина Соединённых Штатов. При этом среди европейцев лидируют представители Германии (1050 человек), Греции (446), Болгарии (443) и Румынии (289).

По состоянию на 31 марта 2019 года на территории Республики Крым имеют вид на жительство 238 жителей стран-членов Европейского союза и 21 гражданин США. Среди представителей Евросоюза больше всего таких документов есть у граждан Литвы (67), Германии (48) и Латвии (32).