В столице вновь прошла несогласованная акция в поддержку незарегистрированных депутатов в Мосгордуму. По данным полиции, в митинге приняли участие около 1,5 тыс. человек, за различные правонарушения задержаны около 600 из них.

Сергей Лантюхов/News.ru

Сергей Лантюхов/News.ru

Сергей Лантюхов/News.ru

Сергей Лантюхов/News.ru

Сергей Лантюхов/News.ru

Сергей Лантюхов/News.ru

Сергей Лантюхов/News.ru

Сергей Лантюхов/News.ru

Сергей Лантюхов/News.ru

Сергей Лантюхов/News.ru

Сергей Лантюхов/News.ru

Сергей Лантюхов/News.ru

Сергей Лантюхов/News.ru

Сергей Лантюхов/News.ru

Сергей Лантюхов/News.ru

Сергей Лантюхов/News.ru

Сергей Лантюхов/News.ru

Сергей Лантюхов/News.ru

Сергей Лантюхов/News.ru

Сергей Лантюхов/News.ru

Сергей Лантюхов/News.ru

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