В столице вновь прошла несогласованная акция в поддержку незарегистрированных депутатов в Мосгордуму. По данным полиции, в митинге приняли участие около 1,5 тыс. человек, за различные правонарушения задержаны около 600 из них.
Сергей Лантюхов/News.ru
Сергей Лантюхов/News.ru
Сергей Лантюхов/News.ru
Сергей Лантюхов/News.ru
Сергей Лантюхов/News.ru
Сергей Лантюхов/News.ru
Сергей Лантюхов/News.ru
Сергей Лантюхов/News.ru
Сергей Лантюхов/News.ru
Сергей Лантюхов/News.ru
Сергей Лантюхов/News.ru
Сергей Лантюхов/News.ru
Сергей Лантюхов/News.ru
Сергей Лантюхов/News.ru
Сергей Лантюхов/News.ru
Сергей Лантюхов/News.ru
Сергей Лантюхов/News.ru
Сергей Лантюхов/News.ru
Сергей Лантюхов/News.ru
Сергей Лантюхов/News.ru
Сергей Лантюхов/News.ru