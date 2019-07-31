https://static.news.ru/photo/5ed8c1e0-b431-11e9-b436-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Раздел, посвящённый обстановке в Сирии, появился на сайте российского министерства обороны. Он состоит из тематических рубрик, которые рассказывают о деятельности вооружённых сил по борьбе с международными террористическими группировками и уничтожению их объектов.

В разделе отображена не только боевая работа Воздушно-космических сил, но и усилия работников Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев, сообщили в Минобороны. Поэтому там представлена информация и гуманитарного характера, позволяющая узнать о проводимых гуманитарных акциях, оказании помощи сирийцам в восстановлении объектов социальной инфраструктуры. Помимо этого, предусмотрена возможность просмотра онлайн-трансляций с камер, установленных в местах пунктов пропуска беженцев.

В « сирийском сегменте » сайта Минобороны также будут видеодоказательства преступлений террористов, а также спутниковые снимки и видеоматериалы объективного мониторинга обстановки с беспилотников.

Цель нового раздела - противодействие ложной информации и попыткам фальсификации данных о деятельности вооружённых сил России по борьбе с международным терроризмом, отметили в Минобороны.