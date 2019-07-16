Внесение в Верховную раду проекта об отмене языкового закона может быть связано с выборами и необходимостью учитывать голоса активного русскоязычного электората.
В предвыборной гонке на Украине постоянно вспоминают фактор русского языка и хватаются за него, как за спасательный круг. Русскоязычный электорат традиционно активный и приходит голосовать, а значит, обеспечит голоса, - сообщил RT депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек.
По его словам, в новом парламенте Украины обязательно найдутся радикальные силы, которые дадут бой законопроекту.
Ранее News.ru сообщал, что депутаты от украинской партии «Оппозиционный блок» внесли в Верховную раду проект об отмене языкового закона. Соответствующая инициатива зарегистрирована 16 июля.
В партии считают, что действующий закон нарушает права носителей русского и других языков национальных меньшинств, проживающих на территории Украины. Также в «Оппозиционном блоке» полагают, что вступивший в силу документ приняли с грубыми нарушениями.