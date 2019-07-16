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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что говорить о сроках строительства храма святой Екатерины в Екатеринбурге можно будет после выбора места его размещения. При этом он отметил, что концепции архитектуры объекта будут готовы к осени 2019 года.

Политик пояснил, что для каждого отдельного места, которое будет выдвинуто на опрос, разрабатывается отдельный проект, передаёт РИА Новости. Ранее News.ru писал, что рабочая группа при городской думе Екатеринбурга, составляющая опрос...