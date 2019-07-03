https://static.news.ru/photo/4a4a7ec2-9d92-11e9-a2e1-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Andrey Nekrasov/Global Look Press

Почти половина дельфинов, которые оказываются выброшенными на морской берег, гибнут по вине человека. Об этом заявила руководитель научно-экологического Центра спасения «Дельфа» Татьяна Белей.

По её словам, только на Черноморском побережье Краснодарского края с начала года были найдены 185 млекопитающих. При этом 40% погибли из-за деятельности людей, преимущественно — из-за рыболовства.

На 26 особях были зафиксированы следы сетей, это определённого вида глубокие царапины, отсутствие плавников, хвоста, — цитирует Белей РИА Новости .

Специалист отметила, что во многих случаях дельфины были обнаружены там, где неподалёку от берега находятся ставники — рыболовные ловушки с неводом. Они могут не оставлять следов на теле животного, однако зачастую дельфины не имеют возможности выбраться из лабиринта сетей, из-за чего у них начинается паника. Это «приводит к утоплению, если помощь не подоспеет вовремя», уточнила эксперт.

Она добавила, что данные о погибших дельфинах Центр получает на горячую линию от очевидцев. В 2018 году, когда специалисты начали принимать по телефону такие сообщения, экологам рассказали о 80 случаях гибели млекопитающих.

Белей выразила уверенность, что их количество будет только расти.

Ранее News.ru, писал, что случаи гибели дельфинов участились и на побережье Грузии. Там к маю море выбросило на сушу туши 50 мёртвых животных — почти половину от общей численности погибших в 2018 году.