https://static.news.ru/photo/5de22c04-9695-11e9-8a4e-fa163e074e61_1024.jpg Инна Погребняк (в центре) Фото: gov-murman.ru

Заместитель губернатора Мурманской области Инна Погребняк считает, что лишилась работы из-за предстоящих выборов главы региона.

У нас же предвыборная кампания. ​Ему (врио губернатора Андрею Чибису — прим.) нужна жертва. Народ медициной недоволен. В данном случае человеческая жертва — я, — заявила Погребняк.

Экс-чиновница подчеркнула, что глава региона был в курсе относительно размеров зарплаты медицинских работников и в заблуждение он не был введён, сообщает телеграм-канал Baza.

Отоларинголог, который пожаловался президенту на зарплату, получает 41 тысячу рублей в месяц, — отметила Погребняк.

Она пояснила, что врач получил 20 тысяч рублей только один раз по больничному листу.

Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис уволил замгубернатора Инну Погребняк, которая курировала в регионе вопросы медицины, после прямой линии президента России Владимира Путина. По словам Чибиса, его вводили в заблуждение в вопросах, касающихся зарплат врачей, писал News.ru.