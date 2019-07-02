https://static.news.ru/photo/3ede13aa-9c93-11e9-9058-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Lex Rayton/imageBROKER.com/Global Look Press

Авиаперевозчик «Уральские авиалинии» возобновил перелёты из Екатеринбурга в Прагу.

Генеральный директор компании Сергей Скуратов сообщил, что авиационные власти Чехии отменили запрет на воздушное сообщение со страной, передаёт ТАСС .

Как писал News.ru ранее, «Аэрофлот» отменил несколько рейсов из Москвы в Прагу, намеченных на 2 июля. Такое решение российская компания приняла после аннулирования авиационными властями Чехии ранее выданных разрешений на выполнение полётов. В этот день не состоятся рейсы: SU2010/2011, SU2014/2015, SU2016/2017 и SU2018/2019. При этом «Аэрофлот» выполнит рейсы SU2012/2013 и SU2024/2025.