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Рабочие демонтировали дорожный знак с надписью «Город бесов», установленный на въезде в Екатеринбург. Об этом рассказали в пресс-службе отдела ГИБДД ОМВД по Екатеринбургу.

Обслуживающей организации было выдано предписание. Табличка демонтирована, — передаёт слова представителя пресс-службы URA.RU. Собеседник агентства уточнила, что за подобное правонарушение предусмотрен штраф в размере до 10 тысяч рублей. Несанкционированный дорожный...