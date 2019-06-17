Бывший первый зампред КГБ СССР и начальник пятого управления Филипп Бобков скончался в Москве. Генерал армии умер на 94-м году жизни.
Он скончался в реанимации в госпитале на Щукинской в Москве сегодня утром, около 8:00, — сообщили РИА Новости его родственники.
Причина смерти генерала неизвестна. Бобков прошёл Великую Отечественную войну, работал в КГБ, в частности, возглавлял пятое, идеологическое управление ведомства. Также являлся депутатом Верховного совета РСФСР 11-го созыва.
Ранее News.ru писал, что один из главных арбитров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Александр Черенков скончался на 53-м году жизни. Ему стало плохо во время тренировки.