Аномальные ливни привели к затоплению некоторых улиц Санкт-Петербурга.
Рекордное количество осадков выпало за 20 минут в северной столице. Спроектированная в 80-х годах прошлого века ливневая канализация оказалась неспособна обработать такие объёмы воды, сообщает ГУП «
Сообщается, что горячая линия предприятия за первые два часа дождя обработала уже 73 заявки граждан, на вызовы жителей выезжают 68 бригад ГУП.
Как писал News.ru ранее, все жители городов Кагосима и Амакуса на японском острове Кюсю, общей численностью около 680 тысяч человек, получили указание о немедленной эвакуации из своих домов из-за продолжительных ливней.