https://static.news.ru/photo/c78c59da-9de4-11e9-8185-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Аномальные ливни привели к затоплению некоторых улиц Санкт-Петербурга.

Рекордное количество осадков выпало за 20 минут в северной столице. Спроектированная в 80-х годах прошлого века ливневая канализация оказалась неспособна обработать такие объёмы воды, сообщает ГУП « Водоканал Санкт-Петербурга ».

Сообщается, что горячая линия предприятия за первые два часа дождя обработала уже 73 заявки граждан, на вызовы жителей выезжают 68 бригад ГУП.

Как писал News.ru ранее, все жители городов Кагосима и Амакуса на японском острове Кюсю, общей численностью около 680 тысяч человек, получили указание о немедленной эвакуации из своих домов из-за продолжительных ливней.