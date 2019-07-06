https://static.news.ru/photo/e68f73d2-9f9a-11e9-8db5-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look

ГУ МВД Иркутской области сообщило, что шесть уголовных дел возбуждено по фактам мародёрства в зоне паводка.

Полицейские Тулунского, Тайшетского, Чунского и Нижнеудинского районов области приняли 12 сообщений о кражах имущества. В результате следственных действий были установлены пятеро подозреваемых, в том числе, в хищениях из подтопленных домов и хозяйств, передаёт РИА Новости .

Как писал News.ru ранее, депутат Госдумы от «Единой России», член комитета по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев предложил дополнить УК РФ статьёй, предусматривающей ответственность за мародёрство. Поводом для инициативы, по словам парламентария, послужили случаи хищения имущества граждан в зоне затопления в Иркутской области.