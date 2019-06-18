УЕФА хочет продолжить сотрудничество с «Газпромом»
Анастасия Савина
10:33, 18 июня 2019
https://static.news.ru/photo/041c8a0e-919d-11e9-a3ea-fa163e074e61_1024.jpgФото: Christoph Soeder/dpa/Global Look Press
Спонсорское соглашение о сотрудничестве между «Газпромом» и Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заканчивается в 2021 году, но может быть продлено на три года, несмотря на санкции.
Мы вступаем в новый коммерческий цикл 2021–2024 годов и, конечно, обсуждаем с «Газпромом» вопрос, продолжат они оставаться нашим партнёром или нет, — приводит слова исполнительного директора УЕФА Мартина Каллена РБК.
«Газпром» является спонсором УЕФА с 2012 года. В 2018 году был подписан новый контракт в €40 млн в год.
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