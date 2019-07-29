https://static.news.ru/photo/b4ec8556-b262-11e9-9d67-fa163e074e61_660.jpg Байкал Фото: Serguei Fomine/Russian Look/Global Look Press

Экосистема озера Байкал может быть уничтожена из-за нового наводнения в Иркутской области. Угрозу крупнейшему природному резервуару пресной воды несут отходы закрытого в 2013 году Байкальского целлюлозно-бумажного комбината.

Они до сих пор хранятся в огромных ямах на южном побережье озера, их приблизительный объём составляет 5 млн т. Наводнение в регионе может способствовать подъёму уровня поверхностных вод, что приведёт к попаданию отходов в Байкал, сообщает газета « Известия » со ссылкой на директора Лимнологического института СО РАН Андрея Федотова.

По мнению специалиста, в данном случае в озере случится чрезмерное хлорирование воды. Это приведёт к гибели всего зоопланктона, а значит, разрушит пищевую цепочку Байкала.

Ранее News.ru сообщал, что спасатели эвакуируют в пункты временного размещения жителей города Байкальск Иркутской области из-за подмыва дамбы левого берега реки Харлахта. Из опасных районов вывезено около 150 человек. Кроме этого, в Байкальск прибыло девять машин для откачки воды. Специалисты следят за мостами.