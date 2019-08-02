https://static.news.ru/photo/f2ab13dc-b599-11e9-b9e1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Участок Филёвской линии между станциями «Киевская» и «Кунцевская» закрыт на выходные, с 3 по 4 августа.

Ограничение движения введено из-за реконструкции наземного участка. Организовано движение бесплатных компенсационных автобусов КМ, сообщает Московский метрополитен .

Как писал News.ru ранее, эскалатор от южного входа станции метро «Воробьёвы горы» наверх будет восстановлен и начнёт работу в 2020–2021 годах. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Длина эскалаторной галереи составляет 90 м. Она не используется с середины 1980-х годов.