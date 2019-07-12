https://static.news.ru/photo/f7fb0cc6-a4d1-11e9-aba8-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

На телемосте канала «Россия 1» между Киевом и Москвой деятели культуры и обычные люди обсудили, что объединяет два государства. Программу вели Мария Ситтель и Андрей Малахов.

Я хочу пожелать, чтобы поскорее мы вот эти политические вещи, которые засели в нашей голове, скинули, а то генетическое общее, что нас объединяет — и песни, и наша любовь друг к другу, — стало первичным <...> И давайте уже обнимемся! — предложил в эфире один из гостей программы музыкант Кай Метов.

Также в телемосте участвовали Владимир Меньшов, Рустам Сагдуллаев, Валентина Талызина, Владимир Конкин, Маргарита Шубина, Кай Метов, Лев Лещенко и другие известные деятели культуры и спорта. Гости общались друг с другом и обсуждали общее культурное наследие двух стран, информирует РИА Новости .

Российские участники пришли в студию канала «Россия 1», а жители Украины общались с Москвой через Skype.

Ранее News.ru писал, что благодаря телемосту писателю и драматургу Аркадию Инину удалось поговорить с братом Михаилом Любинским. Родственники не виделись больше 40 лет.