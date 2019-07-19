Корреспонденты «Хроники Туркменистана» сообщили об обстановке в столице страны Ашхабаде после появления информации о смерти президента Гурбангулы Бердымухамедова. По данным журналистов, в городе всё спокойно, никакой паники нет.
Издание отмечает, что культурные мероприятия, запланированные на 21 июля, не отменялись. Кроме того, не были усилены наряды полиции, несущие службу в столице, передают «
Ранее News.ru писал, что новость о якобы смерти главы Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова не соответствует действительности. Об этом рассказал представитель посольства страны в России.