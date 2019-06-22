https://static.news.ru/photo/50dd1dde-947e-11e9-b221-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Viktor Pogontsev/Russian Look

Туроператор TUI предложит своим клиентам, планировавшим отдых в Грузии, поменять направление на Абхазию.

В числе других курортных мест, которые можно будет выбрать взамен — юг России и Турция. Компания Tez Tour, принявшая более трёх тысяч заявок на Грузию, также предложит клиентам посетить другую страну или курорт, сообщает РИА Новости .

Как уже писал News.ru, жители Тбилиси жалуются на приостановку продаж туров в Грузию и авиасообщения, так как туристы посещают республику не только через туроператоров, но и самостоятельно. Расстроены решением российских властей владельцы гостиниц, общепита, такси.