Фото: Viktor Pogontsev/Russian Look

Туроператор TUI предложит своим клиентам, планировавшим отдых в Грузии, поменять направление на Абхазию.

В числе других курортных мест, которые можно будет выбрать взамен — юг России и Турция. Компания Tez Tour, принявшая более трёх тысяч заявок на Грузию, также предложит клиентам посетить другую страну или курорт, сообщает РИА Новости.

Как уже писал News.ru, жители Тбилиси жалуются на приостановку продаж туров в Грузию и авиасообщения, так как туристы посещают республику не только через туроператоров, но и самостоятельно. Расстроены решением российских властей владельцы гостиниц, общепита, такси.

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