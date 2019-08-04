https://static.news.ru/photo/61d90952-b726-11e9-b46b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yury Maslyaev/Russian Look

Приморский гидрометцентр объявил штормовое предупреждение на 8 и 9 августа из-за приближения шторма «Франсиско».

Прогнозируется подъём воды в реках на 0,8–1,5 метра, в южных и восточных районах — до 3 метров с риском подтопления сельхозугодий и дорог. Порывы ветра на побережье могут достичь 23 метров в секунду, сообщает Примгидромет .

Как писал News.ru ранее, один человек погиб во время тропического шторма в северо-восточной части Вьетнама. Стихия бушует в провинциях Куангнинь и Тханьхоа. Ещё 13 граждан считаются пропавшими без вести, сообщает Ситуационно-кризисный центр МИД РФ.