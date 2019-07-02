Вроде бы до августа ещё далеко — почти целый месяц, но тяжёлые дни уже пришли к нам. Хотя в такой огромной стране, как Россия, простых дней и не бывает. И тем не менее. Сперва вода затопила и стёрла с лица земли целый ряд населённых пунктов в Сибири, а 2 июля стало известно, что 14 высококлассных подводников, выдающихся специалистов в своём деле, погибли на борту научно-исследовательского глубоководного аппарата АС-12 «Лошарик».

Как в экстренном совещании с министром обороны Сергеем Шойгу, транслировавшемся по телевидению, сообщил президент страны Владимир Путин, среди погибших — семь капитанов 1-го ранга, два Героя России. Все они задохнулись в результате пожара.

Президент РФ Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу на экстренном совещании kremlin.ru

Сообщается, что пожар произошёл во время выполнения моряками измерений рельефа дна. Для каждого, кто обладает хотя бы зачаточной эмпатией, читать о случившемся — страшно. Глубина, мало места, огонь, дым заполняет всё пространство. Хочется открыть окна, ощутить свежий воздух, увидеть, насколько велики даже привычные нам низкие потолки в родных хрущёвках. Моряки — отважные люди, они работают в очень враждебной человеку среде и погибают так, как никому бы не хотелось.

Конечно, в Сети сразу стали сравнивать эту историю с трагедией подлодки «Курск» — одной из самых страшных страниц в истории российского Военно-морского флота. Тем более что как раз недавно на экраны вышел фильм, посвящённый гибели этой субмарины.

Как только стало известно о трагедии, появились сообщения о том, что дело расследует Следственный комитет, а контролирует его лично командующий ВМФ Николай Евменов. Однако, к сожалению, приходится ожидать, что результаты расследования дойдут до общественности в очень усечённом виде: дело в том, что «Лошарик» работал в интересах сверхсекретного Главного управления глубоководных исследований (ГУГИ) Минобороны России, а там болтать не любят. Опять эта секретность. Помните, когда погибал «Курск», именно из-за неё так долго не хотели подпускать иностранных спасателей и технику к подлодке, что, возможно, стоило жизни тем, кто ещё боролся за неё на дне Баренцева моря? Конечно, нельзя не уважать секреты Родины и не беречь их, главное, чтобы за секретностью не прятали халатность и непрофессионализм.

Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press

Однако стоит признать, что российские власти и лично Владимир Путин вынесли определённые уроки. Во всяком случае сейчас российский президент после того, как стало известно о случившемся, обнаружился не на отдыхе в Сочи, а в собственном кабинете в компании Сергея Шойгу, да ещё и с трансляцией их совещания по федеральным каналам. Правда, всё никак не отпускает, сидит занозой одна мысль: пожар на «Лошарике» произошёл в понедельник, 1 июля, а официально об этом сообщили только на следующий день. То есть сутки о случившемся молчали. И не потому ли решили сообщить, что сейчас уже не 2000 год, у всех есть Интернет, а верить в то, что родные и близкие в своём горе будут хранить государственную тайну — рискованно.

Если бы не новая информационная реальность, показали бы это совещание Путина и Шойгу по телевизору? Узнали бы мы о том, каких людей потеряли? И появился бы в противном случае кто-то из больших журналистов, в своём бесстрашии подобный Сергею Доренко, кто сумел бы прорвать информационные заглушки и предельно жёстко задать вопросы, от которых нельзя было бы отмахнуться?

Хочется верить, что да. Однако секретность вещь такая, многое может скрыть.