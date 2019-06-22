https://static.news.ru/photo/4b819ff6-94bd-11e9-b89c-fa163e074e61_1024.jpg Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва»

Бизнес-омбудсмен и глава совета Союза виноградарей и виноделов России Борис Титов считает, что выделение отечественных вин в меню должно осуществляться рестораторами на добровольной основе.

Мы предлагали поставить российские на первое место в меню — это жёсткая мера, потому что кому-то нравятся одни вина, кому-то другие, — цитирует Титова ТАСС .

В качестве компромиссного решения он предлагает владельцам заведений общепита создавать отдельные винные карты, содержащие только отечественную продукцию, или соответствующие страницы в общем меню ресторанов.

Правозащитник добавил, что возражения импортёров против выделения российских вин безосновательны. Он подчеркнул, что Россия, как и другие страны, имеет право гордиться своими винами и делать всё возможное для их продвижения.

Ранее News.ru писал, что правительство может обязать рестораторов указывать отечественные вина в меню в приоритетном порядке. Проработать такую возможность поручил вице-премьер Алексей Гордеев.