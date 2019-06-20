Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко и защитники прав внутренне перемещённых лиц с контролируемых сепаратистами территорий Донбасса подписали меморандум о сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба украинской партии.
В документе предусматривается разработка государственной стратегии в отношении этих категорий граждан, привлечение общественных экспертов и поэтапная реализация комплексной политики по установлению мира в Донбассе, — приводит сообщение РИА Новости.
Кроме этого, меморандум предполагает создание Международного фонда восстановления и развития Донбасса, а также увеличение объёма финансирования потребностей внутренне перемещённых лиц в государственном бюджете Украины на 2020 год.
Дорога к миру, восстановление территориальной ценности и нормальной жизни на Украине должны начаться с того, чтобы иначе оценить проблемы, с которыми жили переселенцы, и главное — их решить, — отметила Тимошенко.
Она полагает, что со сменой президента на Украине появится возможность для урегулирования проблем вынужденных переселенцев.