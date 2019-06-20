https://static.news.ru/photo/28c296ea-9383-11e9-8e56-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Sergii Kharchenko/Global Look Press

Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко и защитники прав внутренне перемещённых лиц с контролируемых сепаратистами территорий Донбасса подписали меморандум о сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба украинской партии.

В документе предусматривается разработка государственной стратегии в отношении этих категорий граждан, привлечение общественных экспертов и поэтапная реализация комплексной политики по установлению мира в Донбассе, — приводит сообщение РИА Новости .

Кроме этого, меморандум предполагает создание Международного фонда восстановления и развития Донбасса, а также увеличение объёма финансирования потребностей внутренне перемещённых лиц в государственном бюджете Украины на 2020 год.

Дорога к миру, восстановление территориальной ценности и нормальной жизни на Украине должны начаться с того, чтобы иначе оценить проблемы, с которыми жили переселенцы, и главное — их решить, — отметила Тимошенко.

Она полагает, что со сменой президента на Украине появится возможность для урегулирования проблем вынужденных переселенцев.

Как писал News.ru, ранее Тимошенко заявила, что независимо от итогов выборов в Верховную раду, партия «Батькивщина» будет поддерживать президента Украины Владимира Зеленского и готова передать ему все свои наработки.