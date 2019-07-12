https://static.news.ru/photo/c8906fe6-a4b6-11e9-8079-fa163e074e61_1024.jpg Фото: newsone_tv / instagram

Первый за последние несколько лет телемост между Москвой и Киевом проходит на канале «Россия 1» в рамках программы «Надо поговорить».

Ведущие прямого эфира — Андрей Малахов и Мария Ситтель, а гости — деятели науки, кино и спорта, представители России и Украины. Кроме того, в рамках телемоста в эфир выйдут и обычные семьи, которые проживают на территории РФ и Украины.

Украинские участники телемоста будут появляться в эфире благодаря Skype. Разговор будет идти по изначальному плану и не коснётся политической тематики.

Ранее программу «Надо поговорить» должен был транслировать канал NewsOne, но украинские политики и представители СМИ были недовольны таким решением. В результате Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело по статье «покушение на совершение государственной измены» против руководства телеканала. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «люди с пророссийскими взглядами» не могут монополизировать телевизионное пространство, а NewsOne отказался от телемарафона из-за угрозы прямой физической расправы с журналистами. Редакционное руководство украинского телеканала NewsOne выступило с открытым обращением к международным журналистским и правозащитным организациям в связи с давлением украинских властей на СМИ, писал News.ru.