https://static.news.ru/photo/9a97345e-ac21-11e9-a448-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Wang Dingchang/ZUMAPRESS.com

Добравшийся до Приморского края тайфун принёс за ночь месячную норму осадков.

Пресс-секретарь Примгидромета Виктор Чулков сообщил, что критерий опасного явления — выпадение более 60 миллиметров осадков за определённый промежуток времени — достигнут во Владивостоке, Преображении, Барабаше и Посьете, передаёт РИА Новости .

В настоящий момент зона интенсивных осадков смещается на восток, в частности, в бухте Ольга 22 июля количество осадков на 3:30 по московскому времени достигло 50 миллиметров.

Как писал News.ru ранее, 21 июля тайфун «Данас» принёс на юго-запад Японии ливневые дожди, в регионе объявлена массовая эвакуация.