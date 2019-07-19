Добравшийся до Приморского края тайфун принёс за ночь месячную норму осадков.
Пресс-секретарь Примгидромета Виктор Чулков сообщил, что критерий опасного явления — выпадение более 60 миллиметров осадков за определённый промежуток времени — достигнут во Владивостоке, Преображении, Барабаше и Посьете, передаёт РИА
В настоящий момент зона интенсивных осадков смещается на восток, в частности, в бухте Ольга 22 июля количество осадков на 3:30 по московскому времени достигло 50 миллиметров.
Как писал News.ru ранее, 21 июля тайфун «Данас» принёс на юго-запад Японии ливневые дожди, в регионе объявлена массовая эвакуация.