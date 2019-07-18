https://static.news.ru/photo/50343fca-a9c8-11e9-927e-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Wu Chingteng/ZUMAPRESS.com

Примгидромет сообщает, что тайфун «Данас» принесёт в воскресенье в Приморье ливни и вызовет подъёмы рек.

Синоптики объявили штормовое предупреждение в регионе с 22 июля, в настоящее время тайфун прошёл Филиппины и смещается в Японское море. Ожидается, что в Приморье за сутки выпадет более месячной нормы осадков, передаёт РИА Новости .

По прогнозам, реки поднимутся до уровня 2,5–3 метров, что вызовет подтопление сельхозугодий, автодорог и низких мостов. В Уссурийске возможны подтопления отдельных районов.

Как писал News.ru ранее, уровень воды в реке Ия, затопившей населённый пункт Тулун в Иркутской области, из-за дождей может повыситься на 110 сантиметров.