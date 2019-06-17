Табличку «Город бесов» демонтировали на въезде в Екатеринбург
Алсу Жамалетдинова
11:31, 17 июня 2019
https://static.news.ru/photo/8bf07986-90da-11e9-9d75-fa163e074e61_1024.jpgФото: группа "Автолюбители А66. Екб и Свердловская область"/vk.com
Рабочие демонтировали дорожный знак с надписью «Город бесов», установленный на въезде в Екатеринбург. Об этом рассказали в пресс-службе отдела ГИБДД ОМВД по Екатеринбургу.
Обслуживающей организации было выдано предписание. Табличка демонтирована, — передаёт слова представителя пресс-службы URA.RU.
Собеседник агентства уточнила, что за подобное правонарушение предусмотрен штраф в размере до 10 тысяч рублей.
Несанкционированный дорожный знак появился при въезде в город со стороны аэропорта Кольцово. Наклейки с подобными надписями были замечены на остановках общественного транспорта.
Ранее, как писал News.ru, телеведущий Владимир Соловьёв назвал противников строительства храма в Екатеринбурге «наследниками бесов», расстрелявших Николая II и уничтоживших Екатерининский собор в первой трети XX века. Уральские активисты пригрозили подать на него в суд.