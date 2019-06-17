https://static.news.ru/photo/4d890c44-90b7-11e9-82fb-fa163e074e61_1024.jpg Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

В октябре этого года планируется принять новый ГОСТ на цветовую маркировку продуктов, так называемый светофор. Федеральный исследовательский центр питания и биотехнологии уже подготовил окончательную версию документа.

Как пишет газета « Известия », новый вид обозначений поможет покупателям понять, сколько сахара, жиров и соли содержится в продуктах. Предупреждением о том, что их доля существенно превышает норму, станет красная полоска.

Сообщается, что пока производители будут использовать «светофор» добровольно, однако эксперты не исключают, что со временем маркировка станет обязательной.

Предполагается, что новый ГОСТ будет действовать на территории стран, входящих в Евразийский совет по стандартизации.

Как писал News.ru, ранее Росстандарт предложил штрафовать за недостоверную маркировку продукции ГОСТами. Сообщалось, что размер наказания составит 1% от годовой выручки производителя, при повторном нарушении — 3%.