В октябре этого года планируется принять новый ГОСТ на цветовую маркировку продуктов, так называемый светофор. Федеральный исследовательский центр питания и биотехнологии уже подготовил окончательную версию документа.
Как пишет газета «
Сообщается, что пока производители будут использовать «светофор» добровольно, однако эксперты не исключают, что со временем маркировка станет обязательной.
Предполагается, что новый ГОСТ будет действовать на территории стран, входящих в Евразийский совет по стандартизации.
Как писал News.ru, ранее Росстандарт предложил штрафовать за недостоверную маркировку продукции ГОСТами. Сообщалось, что размер наказания составит 1% от годовой выручки производителя, при повторном нарушении — 3%.