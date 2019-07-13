Фото: Сергей Булкин/News.ru

Мосгорсуд отменил вынесенное ранее решение о назначении штрафа Центру организации дорожного движения (ЦОДД) в 500 тысяч рублей за установку уменьшённых дорожных знаков на «нескоростных» улицах.

Как пишет газета «Коммерсант», согласно определению суда следует, что основной спор развернулся вокруг трактовки юридической силы предварительного национального стандарта (ПНСТ). Этот документ закрепляет право городов применять знаки размером 500×500 мм.

Конфликт между ЦОДД и ГИБДД разгорелся в 2018 году, когда столичные власти на ряде улиц установили дорожные знаки уменьшённого размера. В автоинспекции посчитали их незаконными и небезопасными.

В частности, автоинспекторам не понравились знаки «Уступи дорогу» и «Пешеходный переход» размером 500×500 мм. В связи с чем ГИБДД оштрафовала ЦОДД на общую сумму в 500 тысяч рублей.

Как ранее писал News.ru, ГИБДД и Минтранс рассмотрят возможность введения в России нового дорожного знака, предупреждающего о придорожной торговле.

News.ru в соцсетях