Мосгорсуд отменил вынесенное ранее решение о назначении штрафа Центру организации дорожного движения (ЦОДД) в 500 тысяч рублей за установку уменьшённых дорожных знаков на «нескоростных» улицах.
Как пишет газета «
Конфликт между ЦОДД и ГИБДД разгорелся в 2018 году, когда столичные власти на ряде улиц установили дорожные знаки уменьшённого размера. В автоинспекции посчитали их незаконными и небезопасными.
В частности, автоинспекторам не понравились знаки «Уступи дорогу» и «Пешеходный переход» размером 500×500 мм. В связи с чем ГИБДД оштрафовала ЦОДД на общую сумму в 500 тысяч рублей.
Как ранее писал News.ru, ГИБДД и Минтранс рассмотрят возможность введения в России нового дорожного знака, предупреждающего о придорожной торговле.