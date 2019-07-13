https://static.news.ru/photo/49c37fb6-a536-11e9-b700-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Мосгорсуд отменил вынесенное ранее решение о назначении штрафа Центру организации дорожного движения (ЦОДД) в 500 тысяч рублей за установку уменьшённых дорожных знаков на «нескоростных» улицах.

Как пишет газета « Коммерсант », согласно определению суда следует, что основной спор развернулся вокруг трактовки юридической силы предварительного национального стандарта (ПНСТ). Этот документ закрепляет право городов применять знаки размером 500×500 мм.

Конфликт между ЦОДД и ГИБДД разгорелся в 2018 году, когда столичные власти на ряде улиц установили дорожные знаки уменьшённого размера. В автоинспекции посчитали их незаконными и небезопасными.

В частности, автоинспекторам не понравились знаки «Уступи дорогу» и «Пешеходный переход» размером 500×500 мм. В связи с чем ГИБДД оштрафовала ЦОДД на общую сумму в 500 тысяч рублей.

Как ранее писал News.ru, ГИБДД и Минтранс рассмотрят возможность введения в России нового дорожного знака, предупреждающего о придорожной торговле.