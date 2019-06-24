https://static.news.ru/photo/309ef332-9675-11e9-8f3f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: АГН «Москва»

Солнцевскую линию метро продлят до поселения Внуково. Строительство начнётся уже в 2020 году.

На данный момент специалисты разрабатывают проект нового участка Московского метрополитена, сообщил глава столичного департамента строительства Андрей Бочкарёв, информирует « М24 ».

Я думаю, в следующем году начнём уже строительство, — сказал Бочкарёв.

Аэропорт Внуково станет первым в России со своей станцией метро. Исключение власти Москвы сделали для жителей крупного жилого района. Проектируемая станция Калининско-Солнцевской линии, которая должна разместиться в районе Внуково, получит аналогичное с аэропортом название. По предварительным данным, новый участок от «Рассказовки» до «Внуково» будет длиной в 5,2 тысячи метров. Ввод участка намечен на 2022 год, писал News.ru.