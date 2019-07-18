https://static.news.ru/photo/15ee165a-a988-11e9-ba45-fa163e074e61_1024.jpg Марк Цукерберг Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Главы центробанков и министры финансов стран «Большой семёрки» (G7) на совместной встрече выразили серьёзную обеспокоенность распространением криптовалют, выступив за их максимальное регулирование. В качестве примера участники мероприятия привели планы Facebook запустить Libra. Об этом заявил руководитель французского Минфина Брюно ле Мэр.

Участники мероприятия полагают, что частные компании не должны обладать такими же правами в части эмитирования валюты, как государства, когда над этими структурами невозможен «демократический контроль», передаёт Reuters .

Страны G7 опасаются, что запуск криптовалюты Facebook ослабит их полномочия в части банковской и монетарной политики, а также создаст риски для безопасности.

Как писал News.ru, американская компания Facebook объявила о создании «дочки» Calibra. Основной задачей новой структуры станет предоставление финансовых услуг пользователям на основании собственной криптовалюты — Libra.

Кошелёк для криптовалюты будет доступен в приложениях Messenger и WhatsApp, а также в виде отдельного приложения к 2020 году.