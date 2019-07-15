https://static.news.ru/photo/787a954c-a711-11e9-93c5-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Комитет Госдумы по бюджету и налогам предложил Совету Федерации принять в первом чтении проект закона, которым предусматривается повышение ставок акцизов на тихие и игристые вина.

Инициатором законопроекта является правительство России. Кабмин предлагает установить ставку акциза на винные напитки, изготавливаемые без добавления ректификованного этилового спирта, на уровне ставки акциза на игристые вина и единые налоговые ставки акциза на вина, игристые вина, производимые в России и ввозимые на её территорию.

Если закон будет принят, то в 2020 году ставки акцизов на тихие вина вырастут с 18 до 31 рубля за литр, на игристые вина — с 36 до 40 рублей за литр, сообщает ТАСС .

Документом предлагается также отнести к подакцизным товарам некоторые виды спиртосодержащей парфюмерно-косметической продукции, продукции бытовой химии, виноматериалов, винограда, используемого для производства вин.

Ранее News.ru сообщал о том, что Министерство здравоохранения поддержало инициативу Минфина о введении акцизов на спирт для производства парфюмерной продукции. Авторы предложили установить ставку налога в 523 рубля за литр безводного спирта и 107 рублей — за аналогичный объём денатурированного.