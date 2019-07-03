https://static.news.ru/photo/cda2fb9a-9d70-11e9-88ac-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Лев Федосеев/ТАСС

Имя четвёртого офицера, погибшего при пожаре на глубоководном аппарате Северного флота, стало известно журналистам. Им стал уроженец Мурманской области Денис Опарин.

Как сообщает Telegram -канал Baza, он являлся командиром секретной части №45707 в Петергофе, к которой был приписан весь экипаж подлодки. По трагической случайности он оказался сыном Героя России Александра Опарина, который участвовал в спасательной экспедиции на месте гибели атомной подлодки «Курск» в Баренцевом море.

Трагедия произошла на глубоководном аппарате «Лошарик» ещё 1 июля. Минобороны сообщило о 14 погибших. Пятерым удалось выжить, они находятся в госпитале в Североморске.

Ранее были установлены имена троих погибших на глубоководном аппарате. Среди них — командир подлодки Денис Долонский. Также в числе жертв — Герой России Николай Филин и капитан 1-го ранга Андрей Воскресенский, писал News.ru.