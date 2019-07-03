Имя четвёртого офицера, погибшего при пожаре на глубоководном аппарате Северного флота, стало известно журналистам. Им стал уроженец Мурманской области Денис Опарин.
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Трагедия произошла на глубоководном аппарате «Лошарик» ещё 1 июля. Минобороны сообщило о 14 погибших. Пятерым удалось выжить, они находятся в госпитале в Североморске.
Ранее были установлены имена троих погибших на глубоководном аппарате. Среди них — командир подлодки Денис Долонский. Также в числе жертв — Герой России Николай Филин и капитан 1-го ранга Андрей Воскресенский, писал News.ru.