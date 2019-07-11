https://static.news.ru/photo/31363954-a408-11e9-97b7-fa163e074e61_1024.jpg Ангела Меркель Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Здоровье федерального канцлера Германии Ангелы Меркель на протяжении нескольких недель остаётся темой обсуждения. Странные вздрагивания политика будоражат умы общественности, в то время как сама глава германского правительства продолжает утверждать, что с ней всё в порядке.

Эксперт по чтению по губам Джудит Хартер провела спектральный анализ и утверждает, что ей известно, какие слова шептала Меркель во время своего третьего приступа тремора, который накануне случился в Берлине во время встречи с премьер-министром Финляндии Антти Ринне.

Эксперт уверена, что Меркель неоднократно повторяла фразу «я справлюсь», передаёт радиостанция Antenne Bayern.

11 июля Ангела Меркель не встала под звуки национального гимна на официальном мероприятии в Берлине. Немецкие журналисты связывают это с приступами дрожи, которые стали замечать у Меркель в последнее время, писал News.ru.