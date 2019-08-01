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Шестеро малышей азиатских леопардовых кошек проходят интенсивный курс лечения под наблюдением ветеринаров и волонтёров. Они были обнаружены в багаже у гражданина России, который прилетел из Узбекистана.

Три пластиковых корзины, упакованные в полиэтиленовые пакеты, изъяли работники таможенной службы аэропорта Внуково. Возраст котят — от двух до четырёх месяцев, а их примерная стоимость — более миллиона рублей. Котят...