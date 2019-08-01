https://static.news.ru/photo/0d8b167a-b473-11e9-b2c8-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/News.ru
Наибольшее количество автомобилей въезжают в Москву из области рано утром. Пиковые часы – с 7:00 до 8:00, сообщили в столичном Центра организации дорожного движения.
Нагрузки на магистрали определила Интеллектуальная транспортная система (ИТС).
Чаще всего автомобилисты используют для поездки Ярославское и Новорижское шоссе, а также шоссе Энтузиастов.
#ИТС: Больше всего автомобилей из Московской области заезжают в столицу с 7.00 до 8.00 часов. Самые популярные направления Ярославское и Новорижское шоссе, а также шоссе Энтузиастов. pic.twitter.com/L5xWY9Fr1G