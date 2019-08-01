Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Наибольшее количество автомобилей въезжают в Москву из области рано утром. Пиковые часы – с 7:00 до 8:00, сообщили в столичном Центра организации дорожного движения.

Нагрузки на магистрали определила Интеллектуальная транспортная система (ИТС).

Чаще всего автомобилисты используют для поездки Ярославское и Новорижское шоссе, а также шоссе Энтузиастов.

Ранее, как писал News.ru, благодаря ИТС удалось выявить самую медленную московскую дорогу. Ею оказалось Щёлковское шоссе.

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