https://static.news.ru/photo/d9979cd0-9d61-11e9-ac5e-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Андрей Станавов/РИА Новости

Установлены личности подводников, погибших в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате. Среди них — два Героя России и семь капитанов первого ранга.

По данным Telegram-канала Baza , один из погибших — командир подлодки Денис Долонский. Звание Героя России он получил около 6-7 лет назад за исследование Арктики и Антарктики. Вторым погибшим Героем оказался капитан первого ранга Николай Филин. Высокого звания он удостоился в 2018 году. Кроме того, издание упоминает имя Андрея Воскресенского.

Имена остальных жертв трагедии по-прежнему неизвестны. Инцидент произошёл на глубоководном аппарате «Лошарик» ещё 1 июля. Минобороны сообщило о 14 погибших.

Ранее News.ru писал, что члены экипажа сверхмалой атомной подводной лодки, погибшие в Баренцевом море, служили в войсковой части 45707. Она дислоцирована в Петергофе — пригороде Санкт-Петербурга — и подчиняется Главному управлению глубоководных исследований Минобороны РФ.