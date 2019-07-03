Установлены личности подводников, погибших в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате. Среди них — два Героя России и семь капитанов первого ранга.
По данным Telegram-канала
Имена остальных жертв трагедии по-прежнему неизвестны. Инцидент произошёл на глубоководном аппарате «Лошарик» ещё 1 июля. Минобороны сообщило о 14 погибших.
Ранее News.ru писал, что члены экипажа сверхмалой атомной подводной лодки, погибшие в Баренцевом море, служили в войсковой части 45707. Она дислоцирована в Петергофе — пригороде Санкт-Петербурга — и подчиняется Главному управлению глубоководных исследований Минобороны РФ.