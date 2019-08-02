https://static.news.ru/photo/444b4672-b54e-11e9-b870-fa163e074e61_660.jpg Фото: I-Images/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Белый дом обнародовал указ президента США Дональда Трампа, определяющий перечень ограничительных мер, под которые может попасть Россия в связи с делом об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Документ предусматривает запрет на выдачу займов и оказание иной финансовой помощи.

Санкции предполагают противодействие в предоставлении займов, финансовой или технической помощи со стороны международных финансовых учреждений (МВФ, Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития и других). Оказывать его власти США могут через своих представителей в этих структурах, передаёт РИА Новости .

Также указ запрещает любому американскому банку выдавать займ правительству определённой страны, за исключением кредитов для покупки продовольствия, а также товаров или продуктов сельскохозяйственного назначения. Россия или какие-либо другие страны в документе не прописываются.

Полномочия по введению санкций возложены на главу Минфина США по согласованию с госсекретарём.

Указ подписан Дональдом Трампом в соответствии с принятым в 1991 году законом «О контроле над химическим и биологическим оружием», согласно которому в 2018 году в отношении России был принят первый пакет санкций в связи с отравлением Скрипалей.

Как писал News.ru, указ Трампа о втором пакете санкций 30 июля был предложен конгрессменами Майклом Макколом и Элиотом Ленсом Энгелем.

В ноябре 2018 года полиция Британии опубликовала три видеозаписи, относящиеся к расследованию дела об инциденте в Солсбери. На роликах запечатлены двое мужчин, внешне напоминающих предполагаемых сотрудников ГРУ Александра Петрова и Руслана Боширова, по другой версии — Анатолия Чепигу и Александра Мишкина.

В июне журналисты BBC обнаружили третьего предполагаемого отравителя Скрипалей — генерал-майора ГРУ Дениса Сергеева, который якобы был в Солсбери с 2 по 4 марта 2018 года. При этом россиянин прилетел в Лондон по паспорту, оформленному на имя Сергея Федотова. Изначально о нём рассказывалось в феврале в расследовании The Bellingcat.