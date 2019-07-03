https://static.news.ru/photo/8e162d26-9d39-11e9-828c-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Julia Wäschenbach/dpa

Систему спутникового мониторинга ввели в Хабаровском крае, чтобы пресечь браконьерство на Амуре.

Наблюдение позволит узнавать точные координаты браконьеров, ведущих незаконный лов лососевых, и получать чёткое изображение, на котором можно будет рассмотреть номера автомобилей. Помимо этого, круглосуточное дежурство на Амуре и Амурском лимане будут вести 40 дополнительно привлечённых инспекторов, сообщает РИА Новости .

Как писал News.ru ранее, ФСБ разработала законопроект, усиливающий ответственность за браконьерство в море. Внести изменения планируется в КоАП. Сейчас Административный кодекс предусматривает ответственность лишь за нарушение правил рыболовства. ФСБ намерена распространить её в целом на добычу водных биологических ресурсов. К таковым относятся моллюски, ракообразные, а также водоросли.