https://static.news.ru/photo/504ca02a-953b-11e9-91d9-fa163e074e61_1024.jpg Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Сотрудники спецслужб уничтожили в Дагестане двух сторонников запрещённой в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ), готовивших нападения.

Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщает, что на дороге в Хасавюрте двое мужчин, ехавших в автомобиле ВАЗ, на требования остановиться и сдаться властям, открыли огонь на поражение и были ликвидированы. По данным НАК, автомобиль ВАЗ-2109, автомат и пистолет были приобретены мужчинами для готовящейся атаки на на сотрудников правоохранительных органов, передаёт ТАСС .

Как уже писал News.ru, трое выходцев из Центральной Азии задержаны в Тверипо подозрению в финансировании террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ). Возбуждено уголовное дело по факту содействия террористической деятельности. Следствие устанавливает других причастных к функционированию ячейки.