Сотрудники спецслужб уничтожили в Дагестане двух сторонников запрещённой в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ), готовивших нападения.
Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщает, что на дороге в Хасавюрте двое мужчин, ехавших в автомобиле ВАЗ, на требования остановиться и сдаться властям, открыли огонь на поражение и были ликвидированы. По данным НАК, автомобиль ВАЗ-2109, автомат и пистолет были приобретены мужчинами для готовящейся атаки на на сотрудников правоохранительных органов, передаёт
Как уже писал News.ru, трое выходцев из Центральной Азии задержаны в Тверипо подозрению в финансировании террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ). Возбуждено уголовное дело по факту содействия террористической деятельности. Следствие устанавливает других причастных к функционированию ячейки.