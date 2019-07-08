Фото: instagram.com/aviapoisk_dfo

Бомбардировщик ДБ-3 морской авиации Тихоокеанского флота, пропавший в 1941 году, обнаружен в Приморском крае. Место его падения находится в тайге, в 30 км юго-восточнее села Виноградовка Партизанского района.

Самолёт не вернулся на аэродром после резкого ухудшения метеоусловий. Об этом сообщает поисковое объединение «АвиаПоиск» на своей странице в Instagram.

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Пропавший без вести в 1941 году бомбардировщик ДБ-3 Морской авиации Тихоокеанского флота, обнаружен поисковиками в Приморье. В ходе поисковой разведки в Партизанском районе участниками Поискового объединения "АвиаПоиск" Приморского регионального отделения "Поискового движения России" установлено место падения советского бомбардировщика ДБ-3 из состава 50-го смешанного бомбардировочного авиаполка ВВС Тихоокеанского флота. 27 ноября 1941 года из-за резкого ухудшения метеоусловий на авиационном полигоне самолёт ДБ-3 №392210 с моторами М-87А №1858 и №181, пилотируемый старшим лейтенантом Ясыревым Николаем Константиновичем, не вернулся на свой аэродром. Архивный аварийный акт раскрывает подробности: "27.11.41 года старший лейтенант Ясырев, летая в паре с лейтенантом Сарыковым на воздушную стрельбу, к 11.00 сильным южным ветром был снесён в район Виноградовка-Анучино. К этому же времени вследствие прохождения областей низкого и высокого давления, начала резко ухудшаться погода. К 11.30 появилась низкая облачность 78 балл.  Экипаж Ясырева, видимо потерял детальную ориентировку, начал её восстанавливать хождением по кругу в районе Виноградовка, после чего с курсом 150, с набором высоты пробивая облачность. Лётчик Сарыков, видя, что в облачности ему не под силу, отошёл от командира звена Ясырева и произвёл посадку 6 км. южнее дер. Виноградовка.  Дальнейшие действия и судьба экипажа Ясырева не известны. Организованный поиск самолётами 25, 26, 27, 28, 29 ноября и 1 декабря 1941 г. никаких результатов не дали". Как оказалось в результате разведки, место падения самолёта находится в тайге, в 30 км юго-восточнее села Виноградовка, над которым последний раз и видели машину. По характеру удара можно судить о том, что самолёт упал вертикально вниз, так как площадь разброса обломков не превышает 40 на 40 метров. Вероятнее всего, причинами могло стать обледенение самолёта или почти полная выработка топлива из-за потери ориентировки во время снегопада. На месте были обнаружены фрагменты парашютных систем, пуговица от морской формы, пряжки ремней и фрагмент двигателя М-87 с заводским номером. Именно по нему удалось идентифицировать бомбардировщик. Далее в комментариях

Публикация от АвиаПоиск (@aviapoisk_dfo)

Бомбардировщик нашли во время поисковой разведки. Поисковики считают, что характер удара говорит о вертикальном падении самолёта.

Вероятнее всего, причинами могли стать обледенение самолёта или почти полная выработка топлива из-за потери ориентировки во время снегопада, — говорится в сообщении «АвиаПоиска».

На месте обнаружены фрагменты парашютных систем, пуговица от морской формы, пряжки ремней и фрагмент двигателя М-87 с заводским номером. По нему и идентифицировали бомбардировщик. Человеческих останков рядом не нашли.

Ранее News.ru сообщал, что Угольный магнат Крис Клайн и ещё шестеро летевших с ним человек погибли при падении вертолёта в Атлантику неподалёку от острова Гранд-Кей. Идентифицировать пока удалось только Клайна, но, вероятно, с ним находилась и его дочь. Состояние магната, погибшего в канун своего 62-летия, Forbes оценивает в $1,8 млрд.

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