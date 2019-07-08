https://static.news.ru/photo/2cfccdf2-a139-11e9-844c-fa163e074e61_1024.jpg Фото: instagram.com/aviapoisk_dfo

Бомбардировщик ДБ-3 морской авиации Тихоокеанского флота, пропавший в 1941 году, обнаружен в Приморском крае. Место его падения находится в тайге, в 30 км юго-восточнее села Виноградовка Партизанского района.

Самолёт не вернулся на аэродром после резкого ухудшения метеоусловий. Об этом сообщает поисковое объединение «АвиаПоиск» на своей странице в Instagram .

Бомбардировщик нашли во время поисковой разведки. Поисковики считают, что характер удара говорит о вертикальном падении самолёта.

Вероятнее всего, причинами могли стать обледенение самолёта или почти полная выработка топлива из-за потери ориентировки во время снегопада, — говорится в сообщении «АвиаПоиска».

На месте обнаружены фрагменты парашютных систем, пуговица от морской формы, пряжки ремней и фрагмент двигателя М-87 с заводским номером. По нему и идентифицировали бомбардировщик. Человеческих останков рядом не нашли.

Ранее News.ru сообщал, что Угольный магнат Крис Клайн и ещё шестеро летевших с ним человек погибли при падении вертолёта в Атлантику неподалёку от острова Гранд-Кей. Идентифицировать пока удалось только Клайна, но, вероятно, с ним находилась и его дочь. Состояние магната, погибшего в канун своего 62-летия, Forbes оценивает в $1,8 млрд.