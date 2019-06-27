https://static.news.ru/photo/54ff2ca8-98f3-11e9-a576-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Аппарат Совета Федерации выделил 356 тысяч рублей на покупку 30 серебряных часов.

Наручные мужские часы с кварцевым высокоточным механизмом будут выполнены в двух вариантах - квадратной и круглой формы из серебра 925 пробы, информирует АГН « Москва ».

Согласно технической части документа, на задней крышке корпуса часов будет расположена надпись с символикой заказчика. Часы должны быть упакованы в индивидуальный подарочный футляр с техническим паспортом и гарантийным талоном.

Начальная (максимальная) цена контракта: 356 тыс. руб. Дата проведения электронного аукциона 12 июля 2019 г.

Ранее Совет Федерации одобрил президентский закон о приостановке участия России в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Документ содержит всего три статьи. Первая предписывает приостановить действие договора, вторая гласит, что решение по вопросам его возобновления принимает президент, а третья — что закон вступает в силу со дня его официального опубликования, писал News.ru.