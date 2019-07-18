https://static.news.ru/photo/96456070-a90a-11e9-b9f9-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/FTP

Около ста детей и их сопровождающих взрослых несколько часов ожидают вылета во Владивосток в московском аэропорту Шереметьево.

Дети из Дании, Швейцарии, Греции, Алжира, Болгарии, Франции, Белоруссии и России направлялись во Всероссийский детский центр «Океан». Представитель авиакомпании «Россия» сообщила, что пассажиры обслуживаются согласно стандартам компании и будут расселены в гостиницы, передаёт" Интерфакс ".

Рейс 6281 задержан по техническим причинам, в настоящий момент расчётное время прибытия — 21:00 18 июля.

Как писал News.ru ранее, туристы из России были вынуждены провести ночь в аэропорту болгарского города Бургас. Множество рейсов было задержано из-за плохой погоды, но самолёт, на который купили билеты россияне, не отправился в путь из-за технических проблем.