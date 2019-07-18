Около ста детей и их сопровождающих взрослых несколько часов ожидают вылета во Владивосток в московском аэропорту Шереметьево.
Дети из Дании, Швейцарии, Греции, Алжира, Болгарии, Франции, Белоруссии и России направлялись во Всероссийский детский центр «Океан». Представитель авиакомпании «Россия» сообщила, что пассажиры обслуживаются согласно стандартам компании и будут расселены в гостиницы, передаёт"
Рейс 6281 задержан по техническим причинам, в настоящий момент расчётное время прибытия — 21:00 18 июля.
Как писал News.ru ранее, туристы из России были вынуждены провести ночь в аэропорту болгарского города Бургас. Множество рейсов было задержано из-за плохой погоды, но самолёт, на который купили билеты россияне, не отправился в путь из-за технических проблем.