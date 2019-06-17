Около 900 цыган, проживавших в пензенских сёлах Чемодановка и Лопатки в принудительном порядке перемещены в Волгоградскую область. Об этом на встрече с местными жителями заявил глава сельсовета Сергей Фадеев.
Были предоставлены автобусы, и всех проживавших здесь цыган вывезли в Волгоградскую область, где их согласилась приютить местная диаспора. Это было сделано принудительно. Сейчас изучается вопрос о законности их проживания в нашем сельсовете, — цитирует Фадеева «Новая газета».
Глава сельсовета добавил, что в настоящее время проверяются документы на землю и задолженность за электроэнергию.
Пока мы не знаем, что делать с их (цыган. — News.ru) собственностью, если она оформлена законно: это следующий этап нашей работы, — добавил Фадеев.
По его словам, возвращение цыган не произойдёт как в ближайшее время, так и, вероятно, вообще.
Чиновник также подчеркнул, что призывы местного населения насильственно выселять цыган являются противозаконными.