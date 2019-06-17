https://static.news.ru/photo/745a43f8-9114-11e9-9a22-fa163e074e61_1024.jpg Фото: vk.com/penza_live

Около 900 цыган, проживавших в пензенских сёлах Чемодановка и Лопатки в принудительном порядке перемещены в Волгоградскую область. Об этом на встрече с местными жителями заявил глава сельсовета Сергей Фадеев.

Были предоставлены автобусы, и всех проживавших здесь цыган вывезли в Волгоградскую область, где их согласилась приютить местная диаспора. Это было сделано принудительно. Сейчас изучается вопрос о законности их проживания в нашем сельсовете, — цитирует Фадеева « Новая газета ».

Глава сельсовета добавил, что в настоящее время проверяются документы на землю и задолженность за электроэнергию.

Пока мы не знаем, что делать с их (цыган. — News.ru) собственностью, если она оформлена законно: это следующий этап нашей работы, — добавил Фадеев.

По его словам, возвращение цыган не произойдёт как в ближайшее время, так и, вероятно, вообще.

Чиновник также подчеркнул, что призывы местного населения насильственно выселять цыган являются противозаконными.

Как писал News.ru, ранее губернатор Пензенской области Иван Белозерцев сообщил, что основные силы правоохранительных органов вывели из села Чемодановка после конфликта местного населения с цыганами, произошедшего 13 июня. По его словам, обстановка в населённом пункте якобы «стабилизирована».